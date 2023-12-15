Мерсон: Ліверпуль розірве Манчестер Юнайтед на шматки

Ліверпуль має здобути перемогу над Манчестер Юнайтед у 17-у турі АПЛ.

Про це заявив колишній гравець Арсенала Пол Мерсон.

"Люди постійно говорять, що це велика гра, але чи так це насправді? Я думаю, що це мій найпростіший прогноз на вихідні – я очікую, що Ліверпуль виграє цілком комфортно. Скажу так: я буду більше шокований, якщо Манчестер Юнайтед зіграє внічию на Енфілді, ніж якщо Кристал Пелес доб'ється результату в матчі з Манчестер Сіті.

Ось наскільки я впевнений у перемозі Ліверпуля, адже команда Еріка тен Гага абсолютно на межі. У матчі з Баварією вони отримали свободу дій, але пішли ні з чим. До цього вони були повністю розбиті вдома Борнмутом, і навіть якщо подивитися на ті матчі, які вони виграли, вони просто не справлялися з поставленим завданням.

Я очікую, що Ліверпуль розірве їх на шматки, тому я беру домашню перемогу з рахунком 3:0. Я не чекаю нічого від Манчестер Юнайтед, оскільки в цьому сезоні вони просто не були достатньо хороші. З іншого боку, Ліверпуль – лідер ліги, і в передсвятковий період, коли ігри йдуть густо і швидко, їм просто необхідно перемагати, особливо з огляду на те, що на горизонті маячить матч з Арсеналом", – сказав Мерсон.

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