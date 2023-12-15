Хаві: Я не думаю про відставку

Головний тренер Барселони Хаві не переживає через можливу відставку.

Про це він розповів порталу Mundo Deportivo.

Хаві: Я гадаю, що можу виправити ситуацію в Барселоні

"Я не думаю про відставку. Я дуже позитивно налаштований та думаю, що ми зможемо провести чудовий сезон. Я як ніколи вірю в проєкт і гравців. У мене чудові стосунки з президентом, з Деку, з Рафі Юсте", - сказав Хаві.