Хаві: Я не думаю про відставку

Джерело - Mundo Deportivo.
Головний тренер Барселони Хаві не переживає через можливу відставку.
Про це він розповів порталу Mundo Deportivo.
Хаві: Я гадаю, що можу виправити ситуацію в Барселоні
"Я не думаю про відставку. Я дуже позитивно налаштований та думаю, що ми зможемо провести чудовий сезон. Я як ніколи вірю в проєкт і гравців. У мене чудові стосунки з президентом, з Деку, з Рафі Юсте", - сказав Хаві.
Нагадаємо, Хаві встановив рекорд поразок у груповому етапі Ліги чемпіонів серед тренерів Барселони.
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