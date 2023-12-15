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Хаві: Я не думаю про відставку

Хаві прокоментував можливу відставку
Сьогодні 17:51 199 0
Хаві: Я не думаю про відставку
#Барселона, #Хаві Ернандес

Джерело - Mundo Deportivo.

Головний тренер Барселони Хаві не переживає через можливу відставку.

Про це він розповів порталу Mundo Deportivo.

  Хаві: Я гадаю, що можу виправити ситуацію в Барселоні

"Я не думаю про відставку. Я дуже позитивно налаштований та думаю, що ми зможемо провести чудовий сезон. Я як ніколи вірю в проєкт і гравців. У мене чудові стосунки з президентом, з Деку, з Рафі Юсте", - сказав Хаві.

Нагадаємо, Хаві встановив рекорд поразок у груповому етапі Ліги чемпіонів серед тренерів Барселони.

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