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Хаві: Я гадаю, що можу виправити ситуацію в Барселоні

Хаві прокоментував останні невдачі Барселони
Сьогодні 20:21 222 0
Хаві: Я гадаю, що можу виправити ситуацію в Барселоні
Фото: Getty Images
#Барселона, #Хаві Ернандес

Джерело - Goal.com.

Барселона зможе виправити ситуацію після двох поразок поспіль.

Про це заявив головний тренер Хаві.

"Я налаштований позитивно. Я гадаю, що можу виправити ситуацію. Ми продовжуємо брати участь у чотирьох різних турнірах. У Лізі чемпіонів нашою головною метою було покращення результатів порівняно з минулим сезоном, і ми цього досягли. Нам просто потрібно перегрупуватися, зосередитися та стати кращим до наступної гри", – сказав Хаві.

Напередодні Хаві встановив рекорд поразок у груповому етапі Ліги чемпіонів серед тренерів Барселони.

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