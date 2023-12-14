Хаві: Я гадаю, що можу виправити ситуацію в Барселоні

Барселона зможе виправити ситуацію після двох поразок поспіль.

Про це заявив головний тренер Хаві.

"Я налаштований позитивно. Я гадаю, що можу виправити ситуацію. Ми продовжуємо брати участь у чотирьох різних турнірах. У Лізі чемпіонів нашою головною метою було покращення результатів порівняно з минулим сезоном, і ми цього досягли. Нам просто потрібно перегрупуватися, зосередитися та стати кращим до наступної гри", – сказав Хаві.