Хаві: Я гадаю, що можу виправити ситуацію в Барселоні

Джерело - Goal.com.
Барселона зможе виправити ситуацію після двох поразок поспіль.
Про це заявив головний тренер Хаві.
"Я налаштований позитивно. Я гадаю, що можу виправити ситуацію. Ми продовжуємо брати участь у чотирьох різних турнірах. У Лізі чемпіонів нашою головною метою було покращення результатів порівняно з минулим сезоном, і ми цього досягли. Нам просто потрібно перегрупуватися, зосередитися та стати кращим до наступної гри", – сказав Хаві.
Напередодні Хаві встановив рекорд поразок у груповому етапі Ліги чемпіонів серед тренерів Барселони.
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