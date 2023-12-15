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Шахтар розпочав продаж квитків на матч плей-оф 1/16 Ліги Європи

Матчі відбудуться 15 та 22 лютого
Сьогодні 17:21 250 0
Шахтар розпочав продаж квитків на матч плей-оф 1/16 Ліги Європи
#Ліга Європи, #Шахтар

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Шахтар оголосив про початок продажу квитків у вільному доступі на матч плей-оф 1/16 фіналу Ліги Європи.

Про це йдеться на офіційному сайті "гірників".

Цього сезону "гірники" домашні матчі єврокубків проводять у Гамбурзі на Фолькспаркштадіон.

Ціна на перегляд зі стадіону матчу плей-оф 1/16 Ліги Європи складає від 25 до 50 євро, для VIP-квитків - 297,5 євро. Одна особа може купити до 4 квитків.

Матчі 1/16 плей-оф Ліги Європи відбудуться 15 та 22 лютого. Суперник Шахтаря стане відомий 18 грудня, коли відбудеться жеребкування.

Раніше Шахтар заробив солідну суму за виступ у Лізі чемпіонів-2023/24.

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