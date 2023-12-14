Лунін зіграє у матчі проти Вільярреала

Джерело - football.ua.
Воротар Андрій Лунін зіграє з перших хвилин у матчі Ла-Ліги проти Вільярреала.
Про це повідомляє Relevo.
Нагадаємо, матч шостого туру групового раунду Ліги чемпіонів проти берлінського Уніона (3:2) українець провів у запасі, а в основі вийшов його конкурент Кепа Аррісабалага.
Матч Реал — Вільярреал відбудеться 17 грудня, початок поєдинку — о 22:00 за київським часом.
Відзначається, що вдала гра українця в останніх матчах змусила Анчелотті поставити під сумнів своє початкове рішення щодо першого номера команди.
Раніше повідомлялося, що Лунін переважає Кепу за статистичними показниками.