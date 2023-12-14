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Лунін зіграє у матчі проти Вільярреала

Лунін зіграє у матчі проти Вільярреала
Сьогодні 14:38 335 0
Лунін зіграє у матчі проти Вільярреала
Фото - gettyimages
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид

Джерело - football.ua.

Воротар Андрій Лунін зіграє з перших хвилин у матчі Ла-Ліги проти Вільярреала.

Про це повідомляє Relevo.

Нагадаємо, матч шостого туру групового раунду Ліги чемпіонів проти берлінського Уніона (3:2) українець провів у запасі, а в основі вийшов його конкурент Кепа Аррісабалага.

Матч Реал — Вільярреал відбудеться 17 грудня, початок поєдинку — о 22:00 за київським часом.

Відзначається, що вдала гра українця в останніх матчах змусила Анчелотті поставити під сумнів своє початкове рішення щодо першого номера команди.

Раніше повідомлялося, що Лунін переважає Кепу за статистичними показниками.

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