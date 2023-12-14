Лунін зіграє у матчі проти Вільярреала

Воротар Андрій Лунін зіграє з перших хвилин у матчі Ла-Ліги проти Вільярреала.

Про це повідомляє Relevo.

Нагадаємо, матч шостого туру групового раунду Ліги чемпіонів проти берлінського Уніона (3:2) українець провів у запасі, а в основі вийшов його конкурент Кепа Аррісабалага.

Матч Реал — Вільярреал відбудеться 17 грудня, початок поєдинку — о 22:00 за київським часом.

Відзначається, що вдала гра українця в останніх матчах змусила Анчелотті поставити під сумнів своє початкове рішення щодо першого номера команди.

Раніше повідомлялося, що Лунін переважає Кепу за статистичними показниками.