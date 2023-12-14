Головне
Зоря розгромила Брейдаблік у заключному матчі групового етапу Ліги конференцій
Вчора 23:56 225
Фіорентина та Ференцварош зіграли внічию, Легія переграла АЗ: результати матчів Ліги конференцій
Вчора 23:59 257
Шериф з Ковалем поступився Ромі, Ракув з Кочергіним зазнав поразки від Аталанти: результати матчів Ліги Європи
Вчора 23:57 380
Прометей переміг Партизан у першому матчі 1/8 фіналу Кубку ЄКВ
Вчора 19:37 283
Шевченко буде єдиним кандидатом на виборах президента УАФ
Вчора 18:35 362 1
Дві українки - у топ-20 спринту на етапу Кубка світу в Ленцергайде
Вчора 16:27 673
Довбик - найкращий гравець Жирони у листопаді
Вчора 15:10 288
Пушич: Я пишаюся цією командою
Вчора 10:10 523 1
Порту - Шахтар 5:3: огляд матчу
Вчора 08:10 905
Визначились 19 учасників плей-оф Ліги Європи
Вчора 01:36 5279
Прямі трансляції

Шериф з Ковалем поступився Ромі, Ракув з Кочергіним зазнав поразки від Аталанти: результати матчів Ліги Європи

Результати матчів 6-го туру Ліги Європи
Вчора 23:57 380 0
Шериф з Ковалем поступився Ромі, Ракув з Кочергіним зазнав поразки від Аталанти: результати матчів Ліги Європи
#Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14-го грудня, відбулося 16 матчів у межах 6-го раунду групового етапу Ліги Європи.

Ліга Європи - груповий етап
6 тур, 14 грудня

Баєр - Молде 5:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 6 Шик, 2:0 - 22 Тапсоба, 3:0 - 25 автогол Еллінгсен, 4:0 - 60 Гложек, 5:0 - 70 Мбамба

Карабах - Геккен 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 1 Андраде, 2:0 - 45+4 Бензія, 2:1 - 90+4 автогол Хусейнов

ЛАСК - Тулуза 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 54 Даллінга, 1:1 - 61 Любічич, 1:2 - 83 Суасо

Українець Максим Таловєров вийшов у стартовому складі і провів на полі 79 хвилин.

Панатінаїкос - Маккабі Хайфа 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 20 Давід, 0:2 - 74 Чері, 1:2 - 89 Йоаннідіс

Ренн - Вільярреал 2:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 36 Морено (пен), 1:1 - 37 Ассіньйон, 1:2 - 63 Ахомаш, 2:2 - 79 Бла, 2:3 - 80 Парехо

Рома - Шериф 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 11 Лукаку, 2:0 - 32 Белотті, 3:0 - 90+3 Пізіллі

Максим Коваль відіграв увесь матч в основі.

Рояль Уніон - Ліверпуль 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 32 Амура. 1:1 - 40 Кванса, 2:1 - 43 Пуертас

Славія Прага - Серветт 4:0 (4:0)

Голи: 1:0 - 15 Доудєра, 2:0 - 25 Шранц, 3:0 - 30 Хитіл, 4:0 - 45+1 Хитіл

Аріс - Спарта Прага 1:3 (0:3)

Голи: 0:1 - 4 Кухта, 0:2 - 11 Бірманчевич, 0:3 - 45+1 Бірманчевич, 1:3 - 84 Бенгтссон

Аякс - АЕК 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 5 Акпом, 1:1 - 11 Гарсія, 2:1 - 20 Тейлор, 3:1 - 56 Акпом

Бетіс - Рейнджерс 2:3 (2:2)

Голи: 0:1 - 10 Сіма, 1:1 - 14 Міранда, 1:2 - 20 Дессер, 2:2 - 37 Перес, 2:3 - 78 Руф

Брайтон - Марсель 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 88 Педро

Вест Гем - Фрайбург 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 14 Кудус, 2:0 - 42 Альварес

Олімпіакос - Бачка-Топола 5:2 (3:0)

Голи: 1:0 - 21 Ель-Каабі, 2:0 - 40 Поденсе, 3:0 - 42 Поденсе, 4:0 - 46 автогол Ілич, 4:1 - 48 Джаковац, 4:2 - 61 Чиркович, 5:2 - 68 Ель-Арабі

Ракув - Аталанта 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 14 Муріель, 0:2 - 26 Бонфанті, 0:3 - 72 Муріель, 0:4 - 90+2 де Кетеларе

Владислав Кочергін вийшов у стартовому складі і відіграв 61 хвилину.

Спортінг - Штурм Грац 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 39 Дьокереш, 2:0 - 60 Інасіу, 3:0 - 70 Інасіу

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Визначились 19 учасників плей-оф Ліги Європи Визначились 19 учасників плей-оф Ліги Європи 5279
Порту - Шахтар 5:3: огляд матчу Порту - Шахтар 5:3: огляд матчу 905
Дві українки - у топ-20 спринту на етапу Кубка світу в Ленцергайде Дві українки - у топ-20 спринту на етапу Кубка світу в Ленцергайде 673
Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічу гонку переслідування у Ленцергайде Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічу гонку переслідування у Ленцергайде 2023
Огляд матчів 6 туру Ліги чемпіонів Огляд матчів 6 туру Ліги чемпіонів 1665
Сейв дня: захисник Боруссії в безнадійній ситуації врятував ворота від гола після удару Мбаппе Сейв дня: захисник Боруссії в безнадійній ситуації врятував ворота від гола після удару Мбаппе 796
Рекомендуємо
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 20096
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 85977
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 116828 1
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 156102 7
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 14790 2
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 32401