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Верес назвав суперників на зборах у Туреччині

Стали відомі спаринг-суперники Вереса
Сьогодні 11:40 218 0
Верес назвав суперників на зборах у Туреччині
#Верес

Джерело - nkveres.com.

20 січня Верес відправиться на збори до Туреччини, де проведе зимову підготовку.

Про це повідомляє пресслужба рівненського клубу.

Календар запланованих спарингів народного клубу Верес на зборах у Туреччині:

  • 26 січня 2024 року - Явор (Сербія);
  • 30 січня 2024 року - Злате Моравце (Словаччина); 
  • 03 лютого 2024 року - Люнгбю (Данія);
  • 12 лютого 2024 року - Лієпая (Латвія);
  • 16 лютого 2024 року - Ауда (Латвія).

Червоно-чорні планують провести ще 3-4 спаринги. Про нових суперників буде повідомлено додатково.

Раніше повідомлялося, що Олег Шандрук очолив Верес.

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