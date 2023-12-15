Верес назвав суперників на зборах у Туреччині

Джерело - nkveres.com.
20 січня Верес відправиться на збори до Туреччини, де проведе зимову підготовку.
Про це повідомляє пресслужба рівненського клубу.
Календар запланованих спарингів народного клубу Верес на зборах у Туреччині:
- 26 січня 2024 року - Явор (Сербія);
- 30 січня 2024 року - Злате Моравце (Словаччина);
- 03 лютого 2024 року - Люнгбю (Данія);
- 12 лютого 2024 року - Лієпая (Латвія);
- 16 лютого 2024 року - Ауда (Латвія).
Червоно-чорні планують провести ще 3-4 спаринги. Про нових суперників буде повідомлено додатково.
Раніше повідомлялося, що Олег Шандрук очолив Верес.