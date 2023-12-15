Верес назвав суперників на зборах у Туреччині

Стали відомі спаринг-суперники Вереса

20 січня Верес відправиться на збори до Туреччини, де проведе зимову підготовку.

Про це повідомляє пресслужба рівненського клубу.

Календар запланованих спарингів народного клубу Верес на зборах у Туреччині:

26 січня 2024 року - Явор (Сербія);

30 січня 2024 року - Злате Моравце (Словаччина);

03 лютого 2024 року - Люнгбю (Данія);

12 лютого 2024 року - Лієпая (Латвія);

16 лютого 2024 року - Ауда (Латвія).

Червоно-чорні планують провести ще 3-4 спаринги. Про нових суперників буде повідомлено додатково.

Раніше повідомлялося, що Олег Шандрук очолив Верес.