Арсенал може підписати нападника Сантоса

Арсенал може підсилитись нападником

Джерело - Чемпіон.

Арсенал розглядає можливість підписання центрального нападника Сантоса Маркоса Леонардо.

Про це повідомляє GOAL Brazil.

Жодної пропозиції ще не було надіслано, але не виключено, що "каноніри" зроблять це з відкриттям зимового трансферного вікна.

Англійський клуб знає, що 20-річного форварда можна буде придбати за таку ж саму або навіть нижчу ціну, ніж пропонувала Рома влітку (12 млн + 6 млн бонусами – прим.). Причина полягає у тому, що Сантос за підсумками минулого сезону вилетів у Серії Б.

До вильоту клуб просив за гравця не менше 15 млн євро без урахування бонусів.

Чинний контракт Леонардо розрахований до грудня 2026 року. У ньому прописана клаусула в розмірі 100 млн євро.

Раніше Харгрівз розкритикував лівого захисника Арсенала Олександра Зінченка.