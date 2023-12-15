Арсенал може підписати нападника Сантоса

Джерело - Чемпіон.
Арсенал розглядає можливість підписання центрального нападника Сантоса Маркоса Леонардо.
Про це повідомляє GOAL Brazil.
Жодної пропозиції ще не було надіслано, але не виключено, що "каноніри" зроблять це з відкриттям зимового трансферного вікна.
Англійський клуб знає, що 20-річного форварда можна буде придбати за таку ж саму або навіть нижчу ціну, ніж пропонувала Рома влітку (12 млн + 6 млн бонусами – прим.). Причина полягає у тому, що Сантос за підсумками минулого сезону вилетів у Серії Б.
До вильоту клуб просив за гравця не менше 15 млн євро без урахування бонусів.
Чинний контракт Леонардо розрахований до грудня 2026 року. У ньому прописана клаусула в розмірі 100 млн євро.
Раніше Харгрівз розкритикував лівого захисника Арсенала Олександра Зінченка.