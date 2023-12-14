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Довбик - найкращий гравець Жирони у листопаді

Жирона назвала переможця за звання найкращого гравця команди за підсумками листопада.
Сьогодні 15:10 98 0
Довбик - найкращий гравець Жирони у листопаді
Фото - gettyimages
#Жирона, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

Український нападник Жирони Артем Довбик визнаний найкращим гравцем клубу  за підсумками листопада.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Також на приз претендували хавбек Іван Мартін, захисник Мігель Гутьєррес та вінгер Савіньйо.

26-річний футболіст у листопаді провів 4 матчі за Жирону в усіх турнірах. В його активі 2 голи та 4 асисти. 

Нагадаємо, Довбик зацікавив три клуби Серії А.

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