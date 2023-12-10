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Лунін переважає Кепу за статистичними показниками

Сьогодні 14:39 Андрій Твердохліб 203 0
Лунін переважає Кепу за статистичними показниками
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид

Джерело - Sofscore.

Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін переважає свого конкурента Кепу Аррісабалагу за важливими статистичними показниками.

Матчі

  • Лунін - 8;
  • Аррасабалага - 13.

На нуль

  • Лунін - 4 (50%);
  • Аррасабалага - 5 (38,4%).

Голів за матч у середньому

  • Лунін - 0,62 ;
  • Аррасабалага - 0,77.

Сейвів

  • Лунін - 25 (79%);
  • Аррасабалага - 31 (73,5%).

Сейвів за матч

  • Лунін - 2,9 ;
  • Аррасабалага - 2,35.

Середня оцінка Sofscore

  • Лунін - 7,42;
  • Аррасабалага - 7,08.

Враховувалися матчі сезону 2023/24 в Ла-Лізі та Лізі чемпіонів.

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