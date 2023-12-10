Лунін переважає Кепу за статистичними показниками

Джерело - Sofscore.
Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін переважає свого конкурента Кепу Аррісабалагу за важливими статистичними показниками.
Матчі
- Лунін - 8;
- Аррасабалага - 13.
На нуль
- Лунін - 4 (50%);
- Аррасабалага - 5 (38,4%).
Голів за матч у середньому
- Лунін - 0,62 ;
- Аррасабалага - 0,77.
Сейвів
- Лунін - 25 (79%);
- Аррасабалага - 31 (73,5%).
Сейвів за матч
- Лунін - 2,9 ;
- Аррасабалага - 2,35.
Середня оцінка Sofscore
- Лунін - 7,42;
- Аррасабалага - 7,08.
Враховувалися матчі сезону 2023/24 в Ла-Лізі та Лізі чемпіонів.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua