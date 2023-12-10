Лунін переважає Кепу за статистичними показниками

Джерело - Sofscore.

Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін переважає свого конкурента Кепу Аррісабалагу за важливими статистичними показниками.

Матчі

Лунін - 8;

Аррасабалага - 13.

На нуль

Лунін - 4 (50%);

Аррасабалага - 5 (38,4%).

Голів за матч у середньому

Лунін - 0,62 ;

Аррасабалага - 0,77.

Сейвів

Лунін - 25 (79%);

Аррасабалага - 31 (73,5%).

Сейвів за матч

Лунін - 2,9 ;

Аррасабалага - 2,35.

Середня оцінка Sofscore

Лунін - 7,42;

Аррасабалага - 7,08.

Враховувалися матчі сезону 2023/24 в Ла-Лізі та Лізі чемпіонів.

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