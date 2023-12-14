Головне
Шахтар поступився Порту у 6 турі Ліги чемпіонів
Вчора 23:54 510
Визначились 19 учасників плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 01:36 4791
Брайтон зіграє з Марселем, Бетіс - із Рейнджерс: розклад матчів 6-го туру Ліги Європи
Сьогодні 01:29 212
Зоря зіграє з Брейдабліком, Фіорентина - з Ференцварошем: розклад матчів 6-го туру Ліги конференцій
Сьогодні 01:17 260
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 00:49 14422
Визначились усі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:33 15603
Шахтар зіграє в 1/16 Ліги Європи
Сьогодні 00:07 354
Боруссія Дортмунд зіграла внічию із ПСЖ, Мілан переграв Ньюкасл: результати 6 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:57 575
Порту - Шахтар 5:3. Як це було
Вчора 23:53 4137
Злий геній Шахтаря: Галено оформив дубль у ворота "гірників" у 1-му таймі матчу Ліги чемпіонів
Вчора 23:07 439
Прямі трансляції

Сікан - перший українець з сезону 2005/06, який забив 4 голи у Лізі чемпіонів

Результативний сезон для нападника Шахтаря
Сьогодні 08:52 225 0
Сікан - перший українець з сезону 2005/06, який забив 4 голи у Лізі чемпіонів
#Данило Сікан, #Шахтар Донецьк

Джерело - Чемпіон.

У 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар на виїзді поступився Порту.

У першому таймі у складі "гірників" гол забив Данило Сікан, який скористався передачею Олександра Зубкова. Для Сікана це четвертий гол у шести матчах Ліги чемпіонів цього сезону. 

Данило став першим українцем із сезону 2005/06, який забив 4 голи в розіграші турніру. До нього свої бомбардирські якості показував Андрій Шевченко у формі Мілана, який став найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів із 9 голами. Італійський гранд дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів, де програв Барселоні.

У поточному сезоні Сікан провів 22 матчі за Шахтар у всіх турнірах, в яких забив сім голів і зробив три гольові передачі.

Актуально: Порту - Шахтар 5:3: огляд матчу

Коментарі ()
Популярне зараз
Визначились усі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Визначились усі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 15603
19 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч 19 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч 15473
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 14422
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 23475
Шевченко - володар Золотого м'яча. Хто були головними конкурентами українця Шевченко - володар Золотого м'яча. Хто були головними конкурентами українця 15070 1
Визначились 19 учасників плей-оф Ліги Європи Визначились 19 учасників плей-оф Ліги Європи 4791
Рекомендуємо
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 37450 3
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 33954
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 88040 1
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 32389
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 31896
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 83908