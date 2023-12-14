Сікан - перший українець з сезону 2005/06, який забив 4 голи у Лізі чемпіонів

Результативний сезон для нападника Шахтаря

Джерело - Чемпіон.

У 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар на виїзді поступився Порту.

У першому таймі у складі "гірників" гол забив Данило Сікан, який скористався передачею Олександра Зубкова. Для Сікана це четвертий гол у шести матчах Ліги чемпіонів цього сезону.

Данило став першим українцем із сезону 2005/06, який забив 4 голи в розіграші турніру. До нього свої бомбардирські якості показував Андрій Шевченко у формі Мілана, який став найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів із 9 голами. Італійський гранд дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів, де програв Барселоні.

У поточному сезоні Сікан провів 22 матчі за Шахтар у всіх турнірах, в яких забив сім голів і зробив три гольові передачі.

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