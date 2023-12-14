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Пушич: Я пишаюся цією командою

Пушич прокоментував поразку від Порту
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Пушич: Я пишаюся цією командою
#Шахтар Донецьк, #Маріно Пушич

Джерело - shakhtar.com.

Гравці Шахтаря билися до кінця у матчі 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів з Порту.

Про це розповів головний тренер "гірників" Маріно Пушич.

"Чесно кажучи, іноді дивно пишатися командою після поразки, бо ми дійсно приїхали сюди змагатися та грати, і я думаю, у нас є що запропонувати глядачам – якісний футбол з дуже гідним суперником. Тож мої гравці зробили все можливе, боролися до кінця, останні 25 хвилин, напевно, пройшли в грі один в один, лише з трьома захисниками, ми поставили всіх нападників у лінію. Ми справді зробили все, але й вони зробили все. Тому я пишаюся цією командою, дуже молодою командою.

Ці поєдинки важливі для процесу навчання молодих гравців, бо тільки так ти можеш отримати цей досвід, і ми це зробили. З одного боку, я вдячний за такі матчі через те, як вони допомагають вчитися та розвиватися. Якщо ви подивитеся на нашу кампанію у Лізі чемпіонів до цього моменту, ми мали дуже важку групу, набрали дев’ять очок, що є великим досягненням, граючи в гарний футбол.

Я тільки можу сказати, що дуже задоволений зусиллями моїх гравців, тим, як вони розвиваються індивідуально і як прогресує команда в останні два місяці. Тому, якщо описувати мої перші два місяці у цьому клубі, – тяжка праця, багато подорожей, неідеальні обставини для роботи через наявну ситуацію, про яку всім відомо. Але вони дуже багато працювали щодень, були дисциплінованими, і ви також могли це спостерігати під час матчів. Повторюся, я дуже ними пишаюся. Ми досягли дуже важливої мети для клубу і залишаємося у чудовому турнірі – у Лізі Європи.

Нагадаємо, Шахтар поступився Порту у 6 турі Ліги чемпіонів.

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