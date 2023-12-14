Пушич пояснив поразку від Порту

Шахтар пропустив забагато голів у матчі проти Порту.

Про це розповів головний тренер донецького клубу Маріно Пушич.

"На жаль, ми програли, а причина дуже проста – вони забили п’ять голів, а ми тільки три. Для виїзного матчу це багато, але цього було недостатньо. Порту – це дуже хороша команда, як я вже казав, команда, проти якої важко грати, яка діє у високому темпі, дуже авантюрна.

Суперник гарно розпочав, ми гарно відігравалися. Ми домінували у певних частинах матчу, але зробили дві-три необов’язкові помилки, що занадто для такого рівня. Через це відігратися було не так легко, але, звісно, ми намагалися це зробити весь час, особливо в останні 25 хвилин, коли рахунок був 3:2. Ми замінили наших гравців атаки, хотіли відігратися, але потім знову пропустили.

Мушу сказати, що рівень суперника також зіграв свою роль, бо це їхній стиль, ми готувалися до цього. Насправді все відбулося так, як ми й обговорювали, але в негативному сенсі для нас", - відзначив Пушич.