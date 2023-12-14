Брайтон зіграє з Марселем, Бетіс - із Рейнджерс: розклад матчів 6-го туру Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
14 грудня відбудуться матчі шостого туру групового етапу Ліги Європи-2023/24:
- 19:45. Баєр Леверкузен - Молде
- 19:45. Карабах - Геккен
- 19:45. ЛАСК - Тулуза
- 19:45. Панатінаїкос - Маккабі Хайфа
- 19:45. Ренн - Вільярреал
- 19:45. Рома - Шериф
- 19:45. Рояль Уніон СЖ - Ліверпуль
- 19:45. Славія Прага - Серветт
- 22:00. Аріс - Спарта Прага
- 22:00. Аякс - АЕК
- 22:00. Бетіс - Рейнджерс
- 22:00. Брайтон - Марсель
- 22:00. Вест Гем - Фрайбург
- 22:00. Олімпіакос - Бачка-Топола
- 22:00. Ракув - Аталанта
- 22:00. Спортінг - Штурм Грац
Нагадаємо, українські клуби не змогли пробитися до групового турніру.
Також цього дня відбудуться матчі 6-го туру Ліги конференцій.