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Брайтон зіграє з Марселем, Бетіс - із Рейнджерс: розклад матчів 6-го туру Ліги Європи

Сьогодні 01:29 87 0
Брайтон зіграє з Марселем, Бетіс - із Рейнджерс: розклад матчів 6-го туру Ліги Європи
#Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

14 грудня відбудуться матчі шостого туру групового етапу Ліги Європи-2023/24:

  • 19:45. Баєр Леверкузен - Молде
  • 19:45. Карабах - Геккен
  • 19:45. ЛАСК - Тулуза
  • 19:45. Панатінаїкос - Маккабі Хайфа
  • 19:45. Ренн - Вільярреал
  • 19:45. Рома - Шериф
  • 19:45. Рояль Уніон СЖ - Ліверпуль
  • 19:45. Славія Прага - Серветт
  • 22:00. Аріс - Спарта Прага
  • 22:00. Аякс - АЕК
  • 22:00. Бетіс - Рейнджерс 
  • 22:00. Брайтон - Марсель
  • 22:00. Вест Гем - Фрайбург
  • 22:00. Олімпіакос - Бачка-Топола
  • 22:00. Ракув - Аталанта
  • 22:00. Спортінг - Штурм Грац

Нагадаємо, українські клуби не змогли пробитися до групового турніру.

Також цього дня відбудуться матчі 6-го туру Ліги конференцій.

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