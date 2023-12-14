Зоря зіграє з Брейдабліком, Фіорентина - з Ференцварошем: розклад матчів 6-го туру Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
14 грудня в Європі відбудеться 16 матчів 6-го туру групового етапу Ліги конференцій-2023/24:
- 19:45. Абердін - Айнтрахт Франкфурт
- 19:45. Гент - Чукарічкі
- 19:45. Зріньскі - Астон Вілла
- 19:45. Легія - АЗ Алкмар
- 19:45. Лудогорець - Норшелланн
- 19:45. ПАОК - ГІК
- 19:45. Фенербахче - Спартак Трнава
- 19:45. Ференцварош - Фіорентина
- 22:00. Брюгге - Буде/Глімт
- 22:00. Вікторія Пльзень - Астана
- 22:00. Динамо Загреб - Баллкані
- 22:00. Зоря - Брейдаблік
- 22:00. Лілль - Клаксвік
- 22:00. Лугано - Бешикташ
- 22:00. Маккабі Тель-Авів - Гент
- 22:00. Слован Братислава - Олімпія Любляна
Також цього дня відбудуться матчі 6-го туру Ліги Європи.