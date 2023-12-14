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Зоря зіграє з Брейдабліком, Фіорентина - з Ференцварошем: розклад матчів 6-го туру Ліги конференцій

Сьогодні 01:17 106 0
Зоря зіграє з Брейдабліком, Фіорентина - з Ференцварошем: розклад матчів 6-го туру Ліги конференцій
#Ліга конференцій

Джерело - Чемпіон.

14 грудня в Європі відбудеться 16 матчів 6-го туру групового етапу Ліги конференцій-2023/24:

  • 19:45. Абердін - Айнтрахт Франкфурт
  • 19:45. Гент - Чукарічкі
  • 19:45. Зріньскі - Астон Вілла
  • 19:45. Легія - АЗ Алкмар
  • 19:45Лудогорець - Норшелланн
  • 19:45ПАОК - ГІК
  • 19:45. Фенербахче - Спартак Трнава
  • 19:45. Ференцварош - Фіорентина
  • 22:00. Брюгге - Буде/Глімт
  • 22:00. Вікторія Пльзень - Астана
  • 22:00. Динамо Загреб - Баллкані 
  • 22:00. Зоря - Брейдаблік 
  • 22:00. Лілль - Клаксвік
  • 22:00. Лугано - Бешикташ 
  • 22:00. Маккабі Тель-Авів - Гент
  • 22:00. Слован Братислава - Олімпія Любляна

Також цього дня відбудуться матчі 6-го туру Ліги Європи.

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