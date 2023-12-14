Варан влітку може покинути Манчестер Юнайтед

Варан влітку може стати вільним агентом

Джерело - Чемпіон.

Захисник Манчестер Юнайтед Рафаель Варан може влітку покинути клуб на правах вільного агента.

Про це повідомляє журналіст The Athletic Лаурі Вітвелл.

Хоча при підписанні француза манкуніанці оголошували, що контракт гравця розрахований до 2025 року, насправді угода захисника закінчується вже влітку наступного року і просто передбачає можливість продовження ще на 1 сезон.

Таким чином вже у січні 30-річний Варан може розпочати перемовини з будь-яким клубом щодо переходу на правах вільного агента.

МЮ може дозволити футболісту піти безплатно, якщо захоче заощадити гроші з його зарплати, яка становить близько 13 млн фунтів.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед - перший клуб АПЛ, який двічі фінішував останнім в групі Ліги чемпіонів.