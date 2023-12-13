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Ромеу може повернутися у Жирону

Сьогодні 22:38 110 0
Ромеу може повернутися у Жирону
#Барселона, #Жирона, #Ромеу

Джерело - tribuna.com.

Півзахисник Барселони Оріоль Ромеу може взимку перейти у Жирону.

Про це повідомляє Catalunya Radio.

Каталонський клуб не проти відпустити гравця, який останнім часом втратив місце в основному складі.

Жирона була би рада повернути Ромеу, на чому наполягають спортивний директор команди Кіке Карсель і головний тренер Мічел Санчес.

Нагадаємо, Оріоль перейшов у Барселону з Жирони в липні за 3,5 млн євро. Контракт півзахисника з клубом розрахований до літа 2026-го. Цього сезону він відзначився 1 асистом у 17 матчах за Барселону.

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