Ромеу може повернутися у Жирону

Півзахисник Барселони Оріоль Ромеу може взимку перейти у Жирону.

Про це повідомляє Catalunya Radio.

Каталонський клуб не проти відпустити гравця, який останнім часом втратив місце в основному складі.

Жирона була би рада повернути Ромеу, на чому наполягають спортивний директор команди Кіке Карсель і головний тренер Мічел Санчес.

Нагадаємо, Оріоль перейшов у Барселону з Жирони в липні за 3,5 млн євро. Контракт півзахисника з клубом розрахований до літа 2026-го. Цього сезону він відзначився 1 асистом у 17 матчах за Барселону.