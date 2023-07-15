Жирона та Барселона домовилися про трансфер півзаххисника Ромеу

Про трансфер буде оголошено в понеділок, 17 липня

Опорний півзахисник Жирони Оріоль Ромеу продовжить кар'єру в Барселоні.

Про це повідомляє Football Espana

Про трансфер буде оголошено в понеділок, 17 липня. Головний тренер Барси Хаві хотів, аби новачок приєднався до команди до того, як вона вирушить у передсезонний тур в США.

Тепер "синьо-гранатові" продовжать пошуки ще одного півзахисника та правого захисника. Потенційні трансфери залежать від того, чи зможе Барселона продати інших гравців.

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