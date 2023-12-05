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Екстренер збірної України порекомендував Мілану підписати Судакова

Мауро Тассотті прокоментував гру Георгія Судакова
Сьогодні 14:46 175 0
Екстренер збірної України порекомендував Мілану підписати Судакова
#Мілан, #Тассотті, #Футбольні трансфери, #Георгій Судаков, #Шахтар Донецьк

Джерело - sport.ua.

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков зможе допомогти Мілану.

Про це розповів колишній тренер збірної України Мауро Тассотті.

"Я б порекомендував Мілану підписати Георгія Судакова, якого я знаю ще з часів роботи у збірній України (прим. – Тассотті працював помічником Андрія Шевченка). Про нього багато говорять, я вважаю його даже цікавим футболістом, навіть якщо його буде складно придбати", - відзначив Тассотті.

У цьому сезоні 21-річний Георгій Судаков провів 16 матчів за донецький Шахтар, відзначившись 3 забитими м'ячами та 1 гольовою передачею.

Нагадаємо, Ювентус може зробити пропозицію щодо Судакова взимку.

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