Екстренер збірної України порекомендував Мілану підписати Судакова

Джерело - sport.ua.
Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков зможе допомогти Мілану.
Про це розповів колишній тренер збірної України Мауро Тассотті.
"Я б порекомендував Мілану підписати Георгія Судакова, якого я знаю ще з часів роботи у збірній України (прим. – Тассотті працював помічником Андрія Шевченка). Про нього багато говорять, я вважаю його даже цікавим футболістом, навіть якщо його буде складно придбати", - відзначив Тассотті.
У цьому сезоні 21-річний Георгій Судаков провів 16 матчів за донецький Шахтар, відзначившись 3 забитими м'ячами та 1 гольовою передачею.
Нагадаємо, Ювентус може зробити пропозицію щодо Судакова взимку.