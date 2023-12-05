Екстренер збірної України порекомендував Мілану підписати Судакова

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков зможе допомогти Мілану.

Про це розповів колишній тренер збірної України Мауро Тассотті.

"Я б порекомендував Мілану підписати Георгія Судакова, якого я знаю ще з часів роботи у збірній України (прим. – Тассотті працював помічником Андрія Шевченка). Про нього багато говорять, я вважаю його даже цікавим футболістом, навіть якщо його буде складно придбати", - відзначив Тассотті.