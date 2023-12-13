Лопетегі може очолити Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед може змінити головного тренера

Іспанець Хулен Лопетегі може стати наступним головним тренером Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Relevo.

Лопетегі залишився без команди у серпні, коли його звільнили з Вулвергемптона. Нещодавно він відхилив солідну пропозицію від Аль-Іттіхада, оскільки мав намір повернутися до роботи в Англії. 57-річний спеціаліст закоханий у місцеву культуру, а також повагу, яку до нього там завжди виявляли.

Керівництво Манчестер Юнайтед звернуло увагу на Лопетегі, оскільки він знає мову та лігу, а також через його досвід в Європі (він виграв Лігу Європи із Севільєю). Зазначається, що іспанець також має хороші стосунки з кількома гравцями манкуніанців, з якими він познайомився за час роботи у мадридському Реалі (Регілон, Варан, Каземіро).

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед - перший клуб АПЛ, який двічі фінішував останнім в групі Ліги чемпіонів.