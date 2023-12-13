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Кривбаса проведе зимовий збір в Іспанії

Гравці криворізького клубу пішли у відпустку
Сьогодні 16:25 185 0
Кривбаса проведе зимовий збір в Іспанії
#Кривбас

Джерело - fckryvbas.com.

Кривбас одразу після останнього матчу чемпіонату проти Зорі (2:2) пішов у відпустку.

Про це повідомляє клубна пресслужба.

Футболісти матимуть можливість деякий час перепочити після напруженої першої половини сезону, після чого розпочнуть вдома працювати за індивідуальними планами, передає Укрінформ. 

Разом "червоно-білі" зберуться вже у 2024 році - у першій половині січня. Після медобстеження, тижневого циклу тренувань та тестувань команда вирушить на великий місячний збір до Іспанії. 

На Піренеях орієнтовно з 15 січня по 15 лютого Кривбас готуватиметься до другої частини сезону.

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