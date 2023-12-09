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Кривбас - Зоря 2:2: огляд матчу

Огляд матчу Кривбас - Зоря
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Кривбас - Зоря 2:2: огляд матчу
#Кривбас, #Чемпіонат України, УПЛ, #Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 17-го туру УПЛ Кривбас зіграв внічию із Зорею.

Чемпіонат України - УПЛ

17 тур, 09 грудня

Кривбас - Зоря 2:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 10 Кожушко, 2:0 - 40 Понєдєльнік, 2:1 - 42 Герреро, 2:2 - 78 Батагов

Кривбас (Кривий Ріг): 33. Андрій Кліщук, 7. Андрій Понєдєльнік, 2. Вʼячеслав Рябов, 5. Тимур Стецьков, 55. Іван Дібанго, 8. Джихад Бізімана, 23. Хрвоє Іліч (22. Юрій Вакулко, 84), 21. Денис Кузик (10. Дмитро Хомченовський, 84), 94. Максим Задерака (99. Віктор Блізніченко, 74), 27. Роман Дебелко (6. Клім Приходько, 61), 78. Олег Кожушко (18. Денис Устименко, 83).

Запасні: 30. Володимир Маханьков, 1. Богдан Хома, 45. Володимир Вілівальд, 14. Максим Луньов, 11. Микита Татарков, 97. Жан По, 80. Прінс Аду.

Зоря (Луганськ): 1. Олександр Сапутін, 74. Ігор Снурніцин, 44. Арсеній Батагов, 3. Антон Боль, 70. Ігор Кирюханцев (55. Джордан, 68), 10. Денис Нагнойний, 9. Дмитро Мишньов (19. Владислав Бугай, 59),  20. Вячеслав Чурко, 7. Денис Антюх (22. Петар Мічін, 76), 39. Едуардо Герреро, 11. Даниїл Алефіренко.

Запасні: 36. Антон Жилкін, 94. Олег Данченко, 8. Олексій Хахльов, 4. Жан Клод Азіангбе, 15. Кирило Дришлюк, 17. Ігор Горбач, 78. Венделл.

Попередження: Юрій Вакулко, 84. Джихад Бізімана, 90+1 - Дмитро Мишньов, 28. Арсеній Батагов, 80.

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