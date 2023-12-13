Джерело - Чемпіон.
Реал Мадрид мінімально переграв Уніон Берлін у межах 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.
Реал втретє у історії набрав максимум очок у групі Ліги чемпіонів
Ліга чемпіонів
Груповий раунд
6 тур, 12 грудня
Уніон - Реал 2:3 (1:0)
Голи: 1:0 - 45+1 Фолланд, 1:1 - 61 Хоселу, 1:2 - 72 Хоселу, 2:2 - 85 Крал, 2:3 - 89 Себальйос
Український голкіпер Реала Андрій Лунін увесь матч провів на лаві запасних.
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