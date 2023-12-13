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Уніон - Реал 2:3: огляд матчу Ліги чемпіонів

Реал здобув 6 перемогу з 6 у груповому етапі ЛЧ
Сьогодні 09:35 185 0
Уніон - Реал 2:3: огляд матчу Ліги чемпіонів
Фото: Getty Images
#Ліга чемпіонів, #Реал Мадрид, #Уніон Берлін

Джерело - Чемпіон.

Реал Мадрид мінімально переграв Уніон Берлін у межах 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

  Реал втретє у історії набрав максимум очок у групі Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів
Груповий раунд
6 тур, 12 грудня

Уніон - Реал 2:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+1 Фолланд, 1:1 - 61 Хоселу, 1:2 - 72 Хоселу, 2:2 - 85 Крал, 2:3 - 89 Себальйос

Український голкіпер Реала Андрій Лунін увесь матч провів на лаві запасних.

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