Визначились 17 учасників плей-оф Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Ланс, Галатасарай і Бенфіка посіли 3 місця у своїх групах Ліги чемпіонів і зіграють в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Раніше з ЛЧ до ЛЄ вийшли Феєнорд і Янг Бойз.

Лише Ліверпуль гарантував собі участь в 1/8 фіналу.

За регламентом змагань, команди які виграють свої квартети кваліфікуються одразу до 1/8. Другі місця - до 1/16. Треті - зіграють в 1/16 Ліги конференцій. Швейцарський Серветт - єдиний, хто напевне перебереться до турніру рангом нижче.

Учасники плей-оф Ліги Європи

Вест Гем Фрайбург Брайтон Марсель Аталанта Спортінг Ліверпуль Ренн Вільярреал Славія Рома Баєр Феєнорд Янг Бойз Ланс Галатасарай Бенфіка

Нагадаємо, у Лізі чемпіонів визначились 12 із 16 учасників 1/8 фіналу.