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Визначились 17 учасників плей-оф Ліги Європи

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Визначились 17 учасників плей-оф Ліги Європи
#Ліга Європи, #Ліга Європи-2023/24

Джерело - Чемпіон.

Ланс, Галатасарай і Бенфіка посіли 3 місця у своїх групах Ліги чемпіонів і зіграють в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Раніше з ЛЧ до ЛЄ вийшли Феєнорд і Янг Бойз.

Лише Ліверпуль гарантував собі участь в 1/8 фіналу. 

За регламентом змагань, команди які виграють свої квартети кваліфікуються одразу до 1/8. Другі місця - до 1/16. Треті - зіграють в 1/16 Ліги конференцій. Швейцарський Серветт - єдиний, хто напевне перебереться до турніру рангом нижче.

Учасники плей-оф Ліги Європи

  1. Вест Гем
  2. Фрайбург
  3. Брайтон
  4. Марсель
  5. Аталанта
  6. Спортінг
  7. Ліверпуль
  8. Ренн
  9. Вільярреал
  10. Славія
  11. Рома
  12. Баєр
  13. Феєнорд
  14. Янг Бойз
  15. Ланс
  16. Галатасарай
  17. Бенфіка

Нагадаємо, у Лізі чемпіонів визначились 12 із 16 учасників 1/8 фіналу.

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