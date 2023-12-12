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Тренер Порту: Шахтар покращився з приходом нового тренера

Сьогодні 20:40 235 0
Тренер Порту: Шахтар покращився з приходом нового тренера
#Порту, #Шахтар

Джерело - isport.ua.

Донецький Шахтар став показувати гру краще після приходу Марино Пушича.

Про це заявив головний тренер Порту Сержіу Консейсау.

"Із новим тренером Шахтар набув стабільності, міцності та покращився, але гравці ті самі, багато хто з них грає у збірних.

Я хочу, щоб ми були командою, яка продовжить змагання. Ми повинні заслужити на потрапляння в 1/8 фіналу.

Чи корисно знати, що нічия влаштує нас для виходу з групи? Жоден фанат ніколи не буде задоволений нічиєю, і я не виняток із цього правила. Ми повинні грати на перемогу", - зазначив Консейсау.

Матч Порту - Шахтар відбудеться в середу, 13 грудня.

Раніше визначились арбітри матчу Порту - Шахтар.

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