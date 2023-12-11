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Визначились арбітри матчу Порту - Шахтар

Донецький Шахтар зіграє в гостях з португальським Порту.
Сьогодні 15:39 446 0
Визначились арбітри матчу Порту - Шахтар
#Порту, #Шахтар Донецьк

Джерело - uefa.com.

Матч Шахтаря з Порту у 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів розсудять арбітри з Румунії.

Про це повідомляє УЄФА.

Головний арбітр матчу - 39-річний Іштван Ковач з Румунії, Лайнсмени - Васіле Флорін Марінеску та Овідіу Артене. Четвертий рефері - Марцел Бірсан.

Відповідальним за систему VAR буде Массіміліано Ірраті (Італія), його асистент - Кетелін Попа (Румунія).

Матч відбудеться в середу, 13 грудня, на Естадіо до Драгау. Початок о 22:00 за київським часом.

Читайте: Порту - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів

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