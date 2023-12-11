Визначились арбітри матчу Порту - Шахтар

Джерело - uefa.com.
Матч Шахтаря з Порту у 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів розсудять арбітри з Румунії.
Про це повідомляє УЄФА.
Головний арбітр матчу - 39-річний Іштван Ковач з Румунії, Лайнсмени - Васіле Флорін Марінеску та Овідіу Артене. Четвертий рефері - Марцел Бірсан.
Відповідальним за систему VAR буде Массіміліано Ірраті (Італія), його асистент - Кетелін Попа (Румунія).
Матч відбудеться в середу, 13 грудня, на Естадіо до Драгау. Початок о 22:00 за київським часом.
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