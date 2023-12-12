Шевченка висунуто кандидатом на обрання президентом УАФ

Джерело - УАФ.

Виконком УАФ на підставі звернень членів УАФ та згідно зі Статутом Української асоціації футболу затвердив рішення провести позачерговий XXVI Конгрес УАФ 25 січня 2024 року в Будинку футболу (м. Київ, початок о 12:00).

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Також було затверджено порядок денний конгресу, одним із пунктів якого є "Про обрання президента УАФ".

Згідно зі статутом, президентом УАФ може бути обрана будь-яка дієздатна особа віком не більше 70-ти років, яка є громадянином України й делегатом конгресу.

"Кандидатура на обрання президентом УАФ пропонується будь-яким постійним членом УАФ та повинна мати мінімальну підтримку з боку щонайменше 1/3 постійних членів УАФ", - зокрема, ідеться в Статуті Української асоціації футболу.

Станом на 12 грудня 2023 року адміністрація Української асоціації футболу отримала протоколи засідань керівних органів 14-х постійних членів УАФ. Усі вони висунули для обрання президентом УАФ Андрія Миколайовича Шевченка (дата народження - 29.09.1976) - володаря Золотого м’яча-2004, Героя України, нагородженого відзнакою Національна легенда України.

Як відомо, постійними членами УАФ є 27 організацій. Відповідно, 1/3 складають дев’ять із них.

Члени УАФ, які передали до адміністрації Української асоціації футболу належним чином оформлені письмові рішення своїх органів управління щодо висування Андрія Шевченка кандидатом на обрання президентом УАФ:

Київське об’єднання асоціацій футболу

Запорізька обласна асоціація футболу

Луганська обласна асоціація футболу

Асоціація футболу Донецької області

Асоціація футболу Миколаївської області

Одеська обласна футбольна асоціація

Житомирська обласна асоціація футболу

Асоціація футболу Тернопільщини

Асоціація футболу АР Крим та м. Севастополя

Черкаська обласна асоціація футболу

Хмельницька обласна асоціація футболу

Асоціація футболу Сумської області

Асоціація футболу Дніпропетровської області

Чернігівська обласна асоціація футболу