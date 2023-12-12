Рух проведе два зимові збори, один із них у Словенії

Джерело - ФК Рух.
Гравці та тренерський штаб Руху після останнього матчу 2023 року з Ворсклою (1:1) пішли у відпустку до 8 січня.
Про це повідомляє пресслужба Руху.
Тоді рухівці зберуться на базі клубу та пройдуть традиційний медогляд. Після цього на НТБ у Винниках жовто-чорні розпочнуть підготовку до другої частини сезону.
Потім 20 січня Рух вирушить до Словенії на другу частину зборів, де проведе перші спаринги. Там "жовто-чорні" базуватимуться в комплексі "Терме Чатеж" в однойменному місті Чатеж, що за 40 км від хорватського Загреба.
26.01.24 - 2 матчі
30.01.24 - 2 матчі
03.02.24 - 2 матчі
10.02.24 - 2 матчі
15.02.24 - 2 матчі
Тож загалом "Рух" проведе 10 поєдинків на зборах у Словенії. Зазначається, що у графіку можливі зміни.
Нагадаємо, на зимову перерву жовто-чорні пішли на 6-му місці, маючи у своєму активі 26 очок. Наступний офіційний поєдинок Рух зіграє вдома з Поліссям уже 2024 року. Базова дата цього протистояння - 24 лютого.