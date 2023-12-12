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Рух проведе два зимові збори, один із них у Словенії

Львівський клуб запланував десять спарингів
Сьогодні 17:55 200 0
Рух проведе два зимові збори, один із них у Словенії
#Рух

Джерело - ФК Рух.

Гравці та тренерський штаб Руху після останнього матчу 2023 року з Ворсклою (1:1) пішли у відпустку до 8 січня.

Про це повідомляє пресслужба Руху.

Тоді рухівці зберуться на базі клубу та пройдуть традиційний медогляд. Після цього на НТБ у Винниках жовто-чорні розпочнуть підготовку до другої частини сезону.

Потім 20 січня Рух вирушить до Словенії на другу частину зборів, де проведе перші спаринги. Там "жовто-чорні" базуватимуться в комплексі "Терме Чатеж" в однойменному місті Чатеж, що за 40 км від хорватського Загреба.

26.01.24 - 2 матчі

30.01.24 - 2 матчі

03.02.24 - 2 матчі

10.02.24 - 2 матчі

15.02.24 - 2 матчі

Тож загалом "Рух" проведе 10 поєдинків на зборах у Словенії. Зазначається, що у графіку можливі зміни.

Нагадаємо, на зимову перерву жовто-чорні пішли на 6-му місці, маючи у своєму активі 26 очок. Наступний офіційний поєдинок Рух зіграє вдома з Поліссям уже 2024 року. Базова дата цього протистояння - 24 лютого.

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