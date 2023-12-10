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Ворскла - Рух 1:1: огляд матчу

Ворскла догравала зустріч у меншості
Сьогодні 19:25 161 0
Ворскла - Рух 1:1: огляд матчу
#Ворскла, #Рух

Джерело - Чемпіон.

Ворскла та Рух зіграли внічию в межах 17-го туру української Прем'єр-ліги.

Ворскла догравала зустріч у меншості, на 85-й хвилині Степанюк отримав другу жовту картку.

Чемпіонат України - УПЛ
17 тур, 10 грудня

Ворскла - Рух 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 24 Рунич, 1:1 - 83 Степанюк

Ворскла: Ісенко, Феліпе, Крупський, Павлюк, Пердута, Челядін (Бацула, 73), Скляр (Черниш, 90+3), Кане, Юрченко, Якубу (Нестеренко, 72), Степанюк

Запасні: Домолега, Ященко, Рамірес, Сантана, Корнієнко, Толі, Сердюк

Рух: Ледвій, Роман, Дідик, Слюбик, Сич, Підгурський, Сапуга, Пастух, Руніч (Лях, 52), Карабін (Едсон, 69), Квасниця (Альваренга, 70)

Запасні: Паньків, Герета, Довгий, Холод, Федор, Плюман, Соломон-Отабор, Мисик

Попередження: Дідик 29, Сапуга 40, Кане 45+1, Степанюк 79, Степанюк 85, Скляр 87, Роман 87

Вилучення Степанюк 85 (друга жовта)

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