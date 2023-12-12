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Верес звільнив Лавриненка

Таке рішення ухвалили члени наглядової ради рівненського клубу
Сьогодні 16:09 205 0
Верес звільнив Лавриненка
#Верес, #Сергій Лавриненко

Джерело - ФК Верес.

Рівненський Верес звільнив головного тренера Сергія Лавриненка.

Таке рішення сьогодні під час підсумкового у 2023 році засідання ухвалили члени наглядової ради клубу.

Сергій Лавриненко очолив червоно-чорних 16-го червня цього року. Під його керівництвом Верес у нинішньому сезоні провів 18 офіційних матчів (16 у чемпіонаті VBET ліги і 2 у Кубку України). Команда здобула 3 перемоги (2 у чемпіонаті і 1 у Кубку), 6 разів зіграла унічию і програла 9 матчів (8 у чемпіонаті і 1 у Кубку). Різниця м’ячів: 18-30 (у чемпіонаті: 15-26, у Кубку України: 3-4).

Раніше повідомлялося, що командою після Лавриненка керуватиме тренер Вереса U-19 Олег Шандрук.

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