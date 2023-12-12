Верес звільнить Лавриненка

Джерело - Чемпіон.

Керівництво рівненського Вереса звільнить головного тренера Сергія Лавриненка.

Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський в етері програми ТаТоТаке.

За інформацією джерела, відставка відбудеться вже сьогодні, 12 грудня. Офіційні соціальні мережі Вереса вже анонсували проведення засідання наглядової ради, яку можна буде переглянути на клубному YouTube-каналі за спонсорською підпискою о 15:00. Саме на цьому засіданні має відбутися звільнення Лавриненка.

Замість Лавриненка команду очолюватиме тренер Вереса U-19 Олег Шандрук.

Раніше Лавриненко розповів про трансферні плани Вереса.