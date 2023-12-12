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Верес звільнить Лавриненка

Верес звільнить Лавриненка
Сьогодні 13:39 201 0
Верес звільнить Лавриненка
#Верес, #Сергій Лавриненко, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Керівництво рівненського Вереса звільнить головного тренера Сергія Лавриненка.

Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський в етері програми ТаТоТаке.

За інформацією джерела, відставка відбудеться вже сьогодні, 12 грудня. Офіційні соціальні мережі Вереса вже анонсували проведення засідання наглядової ради, яку можна буде переглянути на клубному YouTube-каналі за спонсорською підпискою о 15:00. Саме на цьому засіданні має відбутися звільнення Лавриненка.

Замість Лавриненка команду очолюватиме тренер Вереса U-19 Олег Шандрук.

Раніше Лавриненко розповів про трансферні плани Вереса.

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