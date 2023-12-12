У Туреччині перенесли матчі всіх ліг після побиття арбітра

Федерація футболу Туреччини оголосила про призупинення матчів на усіх рівнях через побиття арбітра матчу 15-го туру місцевої Суперліги Анкарагюджю - Різеспор.

Про це йдеться в заяві ФФТ.

"Сьогодні цю підлу атаку здійснили не тільки проти Халіла Умута Мелера. Цей нелюдський напад було скоєно проти всього турецького футболу. Щодо осіб, винних у події, було порушено кримінальні справи.

Відповідальний клуб, президент клубу, його менеджери та всі злочинці, які напали на Халіла Умута Мелера, будуть покарані найсуворішим чином. За рішенням ради директорів Федерації футболу Туреччини матчі у всіх лігах перенесено на невизначений термін", - йдеться у заяві організації.