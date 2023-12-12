Президент турецького клубу вдарив арбітра після матчу

Джерело - Чемпіон.
Після матчу 15-го туру чемпіонату Туреччини між Різеспором та Анкарагюджю (1:1) стався інцидент за участі головного арбітра Халіла Мелера.
Після гри до арбітра зустрічі Халілу Мелеру підбіг президент господарів. Він ударив його з руки. Після цього невідомий ще й добив арбітра, котрий уже лежав на газоні.
After Ankaragucu’s 1-1 draw with Rizespor in Turkey, this happened.— Hodzey (@Hodzey) December 11, 2023
Ban this guy for life already!😤
At the end of the day football is there to unite people.🤝🏽
Turkish federation already postponed the league until further notice.
Disgusting, brutal.
pic.twitter.com/sFP7IV9jOM