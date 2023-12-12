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Президент турецького клубу вдарив арбітра після матчу

Сьогодні 10:10 233 0
Президент турецького клубу вдарив арбітра після матчу

Джерело - Чемпіон.

Після матчу 15-го туру чемпіонату Туреччини між Різеспором та Анкарагюджю (1:1) стався інцидент за участі головного арбітра Халіла Мелера.

Після гри до арбітра зустрічі Халілу Мелеру підбіг президент господарів. Він ударив його з руки. Після цього невідомий ще й добив арбітра, котрий уже лежав на газоні.

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