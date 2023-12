Президент турецького клубу вдарив арбітра після матчу

Після матчу 15-го туру чемпіонату Туреччини між Різеспором та Анкарагюджю (1:1) стався інцидент за участі головного арбітра Халіла Мелера.

Після гри до арбітра зустрічі Халілу Мелеру підбіг президент господарів. Він ударив його з руки. Після цього невідомий ще й добив арбітра, котрий уже лежав на газоні.

Turkish federation already postponed the league until further notice.



