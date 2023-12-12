Іващенко: Оболонь грала жорстко проти Динамо? Це футбол, а не балет

Арбітр матчу Динамо - Оболонь по різному трактували спірні епізоди матчу.

Про це розповів головний тренер Оболоні Валерій Іващенко.

"Складна гра, було раннє вилучення нашого гравця, після чого нам довелося перелаштовуватися. Ми внесли певні корективу. За самовіддачу я подякував хлопцям. Вони молодці попри всі ті моменти, які були у грі.

Команда грала досить жорстко? Це футбол, а не балет. Динамо теж моментами грало жорстко, це футбол. Були червоні картки, в першому епізоді ми навіть не сперечалися. Немає питань. А при першому голі, який нам зарахували, був фол на Прокопенку. Однак судді чомусь дивилися щодо офсайду. А на фол чомусь не зважали. Всі ми емоційні люди, хлопці завелися. Це нормальні речі, бо ми всі живі люди. Таке трапляється у футболі.

Є напруга, є гра. В Англії дають грати, а у нас за кожен дотик дають жовту. Я не знаю, з чим це пов’язано. Це треба питати у тих, хто роздає ці картки. Є моменти, які дійсно тягнуть на жовту, але трактування в різні сторони різне. Проти однієї команди це так трактують, проти іншої – по-іншому. З чим це пов’язано? Питання до тих, хто дає картки", - розповів Іващенко.