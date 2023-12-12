Головне
Порту - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 21:44 1679
Визначились 15 учасників плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 22:01 3233
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 21:49 13338
Арсенал Зінченка зіграв внічию з ПСВ: результати матчів Ліги чемпіонів
Сьогодні 21:42 203
Шевченко: Прийняв пропозицію балотуватися у президенти УАФ
Сьогодні 19:26 259 1
Шевченка висунуто кандидатом на обрання президентом УАФ
Сьогодні 18:53 164
Тоттенгем хоче придбати Циганкова
Сьогодні 17:10 651
Молодіжна збірна України розгромила збірну Естонії на ЧС у Дивізіоні IB
Сьогодні 16:55 383
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України
Сьогодні 16:24 58382 1
Арсенал зіграє з ПСВ, Реал – із Уніон Берлін у 6 турі Ліги чемпіонів
Сьогодні 11:49 558
Прямі трансляції

Визначились 15 учасників плей-оф Ліги Європи

Сьогодні 22:01 3233 0
Визначились 15 учасників плей-оф Ліги Європи
#Ліга Європи, #Ліга Європи-2023/24

Джерело - Чемпіон.

Французький Ланс посів 3 місце в групі B Ліги чемпіонів і приєднався до команд, які за підсумками 5 туру групового етапу Ліги Європи-2023/24, гарантували собі участь у плей-оф. 

Ланс приєднався до Феєнорда і Янг Бойз, які продовжать в 1/16 фіналу ЛЄ як треті команди в групах ЛЧ.

Лише Ліверпуль гарантував собі участь в 1/8 фіналу. 

За регламентом змагань, команди які виграють свої квартети кваліфікуються одразу до 1/8. Другі місця - до 1/16. Треті - зіграють в 1/16 Ліги конференцій. Швейцарський Серветт - єдиний, хто напевне перебереться до турніру рангом нижче.

Учасники плей-оф Ліги Європи

  1. Вест Гем
  2. Фрайбург
  3. Брайтон
  4. Марсель
  5. Аталанта
  6. Спортінг
  7. Ліверпуль
  8. Ренн
  9. Вільярреал
  10. Славія
  11. Рома
  12. Баєр
  13. Феєнорд
  14. Янг Бойз
  15. Ланс

Нагадаємо, у Лізі чемпіонів визначились 12 із 16 учасників 1/8 фіналу.

Коментарі ()
Популярне зараз
Порту - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів Порту - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів 1679
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 13338
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 58382 1
Останній шанс Шахтаря, примарні надії МЮ та Мілана: турнірні розклади всіх груп Ліги чемпіонів перед завершальними матчами Останній шанс Шахтаря, примарні надії МЮ та Мілана: турнірні розклади всіх груп Ліги чемпіонів перед завершальними матчами 12009
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 22562
Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар, результати матчів, турнірні таблиці 8678
Рекомендуємо
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 29840
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 43981 1
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 20046
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 25808
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 25969 1
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 8900 2