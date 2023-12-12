Визначились 15 учасників плей-оф Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Французький Ланс посів 3 місце в групі B Ліги чемпіонів і приєднався до команд, які за підсумками 5 туру групового етапу Ліги Європи-2023/24, гарантували собі участь у плей-оф.

Ланс приєднався до Феєнорда і Янг Бойз, які продовжать в 1/16 фіналу ЛЄ як треті команди в групах ЛЧ.

Лише Ліверпуль гарантував собі участь в 1/8 фіналу.

За регламентом змагань, команди які виграють свої квартети кваліфікуються одразу до 1/8. Другі місця - до 1/16. Треті - зіграють в 1/16 Ліги конференцій. Швейцарський Серветт - єдиний, хто напевне перебереться до турніру рангом нижче.

Учасники плей-оф Ліги Європи

Вест Гем Фрайбург Брайтон Марсель Аталанта Спортінг Ліверпуль Ренн Вільярреал Славія Рома Баєр Феєнорд Янг Бойз Ланс

Нагадаємо, у Лізі чемпіонів визначились 12 із 16 учасників 1/8 фіналу.