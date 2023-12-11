Шахтар визначився із заявкою на матч з Порту

Джерело - Чемпіон.
Шахтар визначився зі списком гравців, які вирушать на матч 6-го туру Ліги чемпіонів проти Порту.
Про це повідомляє пресслужба "гірників".
Заявка Шахтаря на матч з Порту:
Воротарі: Рудько, Пузанков, Різник, Твардовський
Захисники: Лемкін, Бондар, Гочолейшвілі, Азаров, Матвієнко, Педрінью, Міроші, Козік, Ракицький
Півзахисники: Кастільо, Степаненко, Егіналдо, Криськів, Судаков, Швед, Зубков, Топалов, Бондаренко, Назарина, Невертон, Кащук
Нападники: Сікан, В'юнник, Келсі
До списку не потрапив Юхим Конопля, який травмувався в матчі з Поліссям (0:0).
Також в ньому немає Дмитра Чигринського, який отримав пошкодження у товариській грі з Рухом (1:3).
Гра відбудеться у середу, 13 грудня, о 22:00.
Раніше визначились арбітри матчу Порту - Шахтар.
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