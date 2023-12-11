Головне
МЮ треба зробити Довбику пропозицію в січні: соцмережі шаленіють від гри українця після матчу з Барселоною
Сьогодні 12:27 3157
Молодіжна збірна України перемогла Польщу на ЧС у Дивізіоні IB
Сьогодні 20:18 111
Судаков подорожчав на 3 млн євро, Сікан та Шапаренко втратили у вартості
Сьогодні 19:16 201
Світоліна стала «Поверненням року» за версією WTA
Сьогодні 18:33 202
Монзуль та Романов тимчасово відсторонені від роботи за помилку у матчі Шахтар – Верес
Сьогодні 18:19 457
Вацко: Мені сказали, що Шевченко не хоче очолювати УАФ
Сьогодні 17:52 372
Динамо в більшості переграло Оболонь у 17 турі УПЛ
Сьогодні 16:58 463
Олександрія розгромила Металіст 1925 у 17 турі УПЛ
Сьогодні 16:00 311
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України
Сьогодні 13:38 81868
Порту - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 13:33 1158
Прямі трансляції

Динамо Київ - Оболонь 2:0: огляд матчу УПЛ

Оболонь догравала матч вдев'ятьох
Сьогодні 18:58 265 0
Динамо Київ - Оболонь 2:0: огляд матчу УПЛ
#Динамо Київ, #Оболонь, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Динамо здобуло перемогу над Оболонню в межах 17-го туру УПЛ.

Чемпіонат України - УПЛ
17 тур, 11 грудня

Динамо Київ - Оболонь 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 67 Беніто, 2:0 - 89 Ванат (пен)

Склади команд:

Динамо Київ: Бущан, Дубінчак (Вівчаренко, 61), Сирота, Дячук, Тимчик, Бражко, Кабаєв (Караваєв, 90), Шапаренко (Андрієвський, 66), Буяльський, Волошин (Беніто, 62), Ванат (Супряга, 90)

Запасні: Нещерет, Караваєв, Супряга, Малиш, Діалло, Михавко, Царенко, Біловар, Рамадані

Оболонь: Кичак, Прокопенко, Лук’янчук, Вовкун, Карась, Мединський, Косовський (Нагієв, 46), Мороз, Черненко, Тарануха (Груша, 70), Краснопір (Суханов, 80)

Запасні: Федорівський, Рибка, Фатєєв, Осман, Чернов, Муха, Даниленко, Корх

Попередження: Волошин 31, Дубінчак 44, Мороз 74, Карась 75, Мединський 81, Мороз 84, Лук'янчук 88, Бражко 90+4

Вилучення: Вовкун 13, Мороз 84 (друга жовта)

Раніше Олександрія розгромила Металіст 1925.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Миколенко - найкращий лівий захисник світу: уболівальники в захваті від гри українського футболіста Миколенко - найкращий лівий захисник світу: уболівальники в захваті від гри українського футболіста 1804
Порту - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів Порту - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів 16738
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України 347902 6
МЮ треба зробити Довбику пропозицію в січні: соцмережі шаленіють від гри українця після матчу з Барселоною МЮ треба зробити Довбику пропозицію в січні: соцмережі шаленіють від гри українця після матчу з Барселоною 3157
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України 81868
Ми пам'ятаємо! 51 рік тому народився Андрій Гусін Ми пам'ятаємо! 51 рік тому народився Андрій Гусін 3779
Рекомендуємо
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 8895 2
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 309317
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 22177
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 4344
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 26951
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 25958 1