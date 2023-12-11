Джерело - Чемпіон.
Динамо здобуло перемогу над Оболонню в межах 17-го туру УПЛ.
Чемпіонат України - УПЛ
17 тур, 11 грудня
Динамо Київ - Оболонь 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 67 Беніто, 2:0 - 89 Ванат (пен)
Склади команд:
Динамо Київ: Бущан, Дубінчак (Вівчаренко, 61), Сирота, Дячук, Тимчик, Бражко, Кабаєв (Караваєв, 90), Шапаренко (Андрієвський, 66), Буяльський, Волошин (Беніто, 62), Ванат (Супряга, 90)
Запасні: Нещерет, Караваєв, Супряга, Малиш, Діалло, Михавко, Царенко, Біловар, Рамадані
Оболонь: Кичак, Прокопенко, Лук’янчук, Вовкун, Карась, Мединський, Косовський (Нагієв, 46), Мороз, Черненко, Тарануха (Груша, 70), Краснопір (Суханов, 80)
Запасні: Федорівський, Рибка, Фатєєв, Осман, Чернов, Муха, Даниленко, Корх
Попередження: Волошин 31, Дубінчак 44, Мороз 74, Карась 75, Мединський 81, Мороз 84, Лук'янчук 88, Бражко 90+4
Вилучення: Вовкун 13, Мороз 84 (друга жовта)
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