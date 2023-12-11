Вацко: Мені сказали, що Шевченко не хоче очолювати УАФ

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко не має наміру ставати президентом УАФ.

Про це розповів журналіст Віктор Вакцо.

"Буквально днями мені кілька людей які, я навіть не знаю, чи знайомі між собою, їх тисячі кілометрів відділяють один від одного, сказали в приватній розмові ім’я ще одного кандидата на пост президента УАФ. Що, мовляв, Шевченко не хоче, і очільником стане інша людина – дуже відома в українському футболі.

Київське об’єднання асоціацій футболу виступило за кандидатуру Шевченка на виборах президента УАФ

Настільки відома, що мені аж страшнувато стало, я вам чесно скажу. Якщо б одна людина мені це сказала – я б уваги не звернув. Двоє – поінформовані, один – впливовий, інший – дуже впливовий, тому... Говорять різне. Я вже не знаю, що там у них вирішено і як там у них вирішено на горі, на Олімпі", – сказав Вацко.