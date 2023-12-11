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Вацко: Мені сказали, що Шевченко не хоче очолювати УАФ

Сьогодні 17:52 210 0
Вацко: Мені сказали, що Шевченко не хоче очолювати УАФ
#Українська асоціація футболу (УАФ), #Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко не має наміру ставати президентом УАФ.

Про це розповів журналіст Віктор Вакцо.

"Буквально днями мені кілька людей які, я навіть не знаю, чи знайомі між собою, їх тисячі кілометрів відділяють один від одного, сказали в приватній розмові ім’я ще одного кандидата на пост президента УАФ. Що, мовляв, Шевченко не хоче, і очільником стане інша людина – дуже відома в українському футболі.

  Київське об’єднання асоціацій футболу виступило за кандидатуру Шевченка на виборах президента УАФ

Настільки відома, що мені аж страшнувато стало, я вам чесно скажу. Якщо б одна людина мені це сказала – я б уваги не звернув. Двоє – поінформовані, один – впливовий, інший – дуже впливовий, тому... Говорять різне. Я вже не знаю, що там у них вирішено і як там у них вирішено на горі, на Олімпі", – сказав Вацко.

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