Київське об’єднання асоціацій футболу виступило за кандидатуру Шевченка на виборах президента УАФ

Андрій Шевченко може очолити УАФ

Виконавчий комітет Київського об’єднання асоціацій футболу (КОАФ) оголосив про підтримку Андрія Шевченка на майбутніх виборах президента УАФ.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Нагадаємо, позачерговий конгрес УАФ, на якому будуть розглядати питання про нового президента, відбудеться 25 січня 2024 року. У якості делегатів на конгрес члени виконкому КОАФ обрали Андрія Шевченка, Андрія Засуху (голова КОАФ, президент Колоса) та Євгенія Євсеєва (генеральний директор Колоса).

Андрій Шевченко поки не робив офіційних заяв щодо участі у виборах президента УАФ.