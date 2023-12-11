Суркіс залишить Шовковського на посаді тренера Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс ухвалив рішення залишити Олександра Шовковського на посаді головного тренера як мінімум до завершення сезону.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

На це не вплине будь-який результат матчу з Оболонню, який кияни проводять сьогодні, 11 грудня.

Долю 48-річного фахівця визначать результати сезону 2023/24, зараз він працює як в.о. після відставки Мірчі Луческу.

На користь рішення щодо продовження роботи Шовковського не лише результати команди, а й ставлення до нього футболістів та атмосфера в команді.