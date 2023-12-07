Шовковський: Завдання Динамо - це і результат, і чемпіонство

Гравці Динамо допустили багато помилок у матчі проти Металіста 1925 у перенесеній грі 3 туру УПЛ.

Про це розповів виконувач обов’язків головного тренера киян Олександр Шовковський.

"Для вболівальників чудово, коли багато голів. Це гра, футбол, а його люблять за забиті м’ячі. Але кожна команда ставить перед собою свої завдання. Перемога - це завжди приємно, але якість гри теж має велике значення.

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Тому перемогою задоволений, а результатом - ні. Багато помилок зробили, мали догравати матч спокійніше.

Волошин, Царенко, Діалло повинні прогресувати, а чи стануть вони майбутнім Динамо чи якогось іншого клубу залежить від їхнього сприйняття футболу та від виконання вимог, які ставлять перед ними і керівництво клубу, і тренерський штаб. Головне - втілювати це в матчах.

Завдання клубу - це і результат, і чемпіонство, і виховування нових молодих гравців, щоб вони грали на найвищому рівні", - сказав Шовковський.