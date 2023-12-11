Мічел оцінив перемогу над Барселоною

Жирона зіграла неймовірний матч проти Барселони у 16 турі Ла-Ліги.

Про це розповів головний тренер команди Мічел Санчес.

"Дуже щасливий, тому що ми обіграли чудову Барсу. Це була гра про деталі. Ми все правильно зрозуміли. Вони почали дуже сильно, але ми відкрили рахунок в ході контратаки. Рахунок 1:0 заспокоїв нас. Суперник швидко зрівняв рахунок.

Ми добре володіли м’ячем, хоча забити могли в будь-який момент. Рівний матч, з моментами.

Лідерство, 100 матчів у першому дивізіоні. Я вперше переміг Барсу, а Жирона перемогла Барсу. Були моменти, коли моїх гравців підводили ноги, тому що темп гри був дуже високий. У них був жорстокий менталітет. Я сказав їм, що вони повинні мати захисний менталітет у матчах.

Це особлива перемога. Було дуже важко. Суперник нас неабияк здивував. Ця Жирона має душу і вірить, що може завдати шкоди супернику. Ми знали, що на нас чекає великий тиск.

Ми побачили чудову команду та іншу, якою ми хочемо бути. Це була гра, в якій могло статися що завгодно.

Чемпіонство? Ми йдемо від матчу до матчу. Я думаю, що ми вже гарантували собі математичні шанси зберегти прописку в Ла-Лізі. Це була наша мета.

Ми домінували у всіх іграх, крім матчу проти Реала. Я сказав моїм гравцям, щоб сьогодні вони очікували гру, в якій вони будуть домінувати. Я думаю, що команда це зрозуміла.

Зараз ми лідери, але це дуже важко. Ми повинні боротися, щоб бути в єврокубках наступного сезону", - сказав Санчес.