Хаві: Жирона показує чудовий футбол

Джерело - Чемпіон.
Жирона показала чудовий футбол у матчі проти Барселони.
Про це розповів наставник Барси Хаві.
"Жирона – лідер чемпіонату, але гра була рівною. У нас 31 удар, і наша перемога теж була б справедливою. Але у суперника чудовий проект, гарна команда. Грали ми непогано, але результат поганий і скоротити відставання не вийшло.
Жирона показує чудовий футбол. Вони сміливо діють, вони грають, а не просто розігрують м'яч. Приємно дивитися на їхній футбол", – сказав Хаві.
Нагадаємо, Довбик та Циганков допомогти Жироні перемогти Барселону.