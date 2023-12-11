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Хаві: Жирона показує чудовий футбол

Хаві прокоментував поразку від Жирони
Сьогодні 11:38 215 0
Хаві: Жирона показує чудовий футбол
Фото - Getty Images
#Барселона, #Жирона, #Хаві Ернандес

Джерело - Чемпіон.

Жирона показала чудовий футбол у матчі проти Барселони.

Про це розповів наставник Барси Хаві.

"Жирона – лідер чемпіонату, але гра була рівною. У нас 31 удар, і наша перемога теж була б справедливою. Але у суперника чудовий проект, гарна команда. Грали ми непогано, але результат поганий і скоротити відставання не вийшло.

Жирона показує чудовий футбол. Вони сміливо діють, вони грають, а не просто розігрують м'яч. Приємно дивитися на їхній футбол", – сказав Хаві.

Нагадаємо, Довбик та Циганков допомогти Жироні перемогти Барселону.

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