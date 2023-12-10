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Довбик та Циганков допомогти Жироні перемогти Барселону: результати матчів 16 туру Ла-Ліги

Довбик забив гол з передачі Циганкова
Вчора 23:59 311 0
Довбик та Циганков допомогти Жироні перемогти Барселону: результати матчів 16 туру Ла-Ліги
#Альмерія, #Атлетіко, #Барселона, #Гранада, #Жирона, #Кадіс, #Осасуна

Джерело - Чемпіон.

10 грудня у 16 турі іспанської Ла-Ліги відбулося три матчі.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
16 тур, 10 грудня

Атлетіко - Альмерія 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 17 Мората, 2:0 - 22 Корреа, 2:1 - 62 Баптістан

Матч Гранада - Атлетік перенесено через смерть вболівальника.

Кадіс - Осасуна 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 19 Марті, 1:1 - 70 Будімір

Барселона - Жирона 2:4 (1:2)

Голи: 0:1 - 12 Довбик, 1:1 - 19 Левандовський, 1:2 - 40 Гутьєррес, 1:3 - 80 Валері, 2:3 - 90+2 Гюндоган, 2:4 - 90+5 Стуані

Українці Артем Довбик та Віктор Циганков вийшли у стартовому складі Жирони. На 12 хвилині матчу з передачі Циганкова Довбик відкрив рахунок. У другому таймі українців замінили: Артема - на 73 хвилині, Віктора - на 75.

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