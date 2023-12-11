Барселона - Жирона 2:4: огляд матчу

Огляд матчу Барселона - Жирона

Джерело - Чемпіон.

У 16 турі іспанської Ла-Ліги Барселона вдома поступилась Жироні.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

16 тур, 10 грудня

Барселона - Жирона 2:4 (1:2)

Голи: 0:1 - 12 Довбик, 1:1 - 19 Левандовський, 1:2 - 40 Гутьєррес, 1:3 - 80 Валері, 2:3 - 90+2 Гюндоган, 2:4 - 90+5 Стуані

Українці Артем Довбик та Віктор Циганков вийшли у стартовому складі Жирони. На 12 хвилині матчу з передачі Циганкова Довбик відкрив рахунок. У другому таймі українців замінили: Артема - на 73 хвилині, Віктора - на 75.

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