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Шахтар виходитиме на ринок Саудівської Аравії

Йдеться про трансфери на вигідних умовах та організацію виставкових матчів
Сьогодні 12:49 138 0
Шахтар виходитиме на ринок Саудівської Аравії
#Сергій Палкін, #Шахтар

Джерело - Bloomberg.

Шахтар почав робити кроки у бік співпраці з представника чемпіонату Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Генеральний директор клубу Сергій Палкін залучив женевську консалтингову фірму LTT Sports, яка має своє відділення у Джидді, для обговорення угод з саудівськими клубами.

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Йдеться про трансфери на вигідних умовах та організацію виставкових матчів.

Палкін не називав конкретних команд для співпраці, окрім Аль-Таавуна. Також на меті є налагодити зв’язки між академіями.

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