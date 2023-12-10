Шахтар виходитиме на ринок Саудівської Аравії

Джерело - Bloomberg.
Шахтар почав робити кроки у бік співпраці з представника чемпіонату Саудівської Аравії.
Про це повідомляє Bloomberg.
Генеральний директор клубу Сергій Палкін залучив женевську консалтингову фірму LTT Sports, яка має своє відділення у Джидді, для обговорення угод з саудівськими клубами.
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Йдеться про трансфери на вигідних умовах та організацію виставкових матчів.
Палкін не називав конкретних команд для співпраці, окрім Аль-Таавуна. Також на меті є налагодити зв’язки між академіями.
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