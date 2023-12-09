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Кривбас розписав мирову із Зорею у 17 турі УПЛ

Матч завершився внічию
Сьогодні 17:03 163 0
Кривбас розписав мирову із Зорею у 17 турі УПЛ
#Кривбас, #Чемпіонат України, УПЛ, #Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 17-го туру УПЛ Кривбас зіграв внічию із Зорею.

Матч завершився з рахунком 2:2.

Завдяки цьому очку команда Юрія Вернидуба піднялася з другого місця в турнірній таблиці УПЛ на перше. Після 17 зіграних матчів у криворіжців 34 очки.

Чемпіонат України - УПЛ

17 тур, 09 грудня

Кривбас - Зоря 2:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 10 Кожушко, 2:0 - 40 Понєдєльнік, 2:1 - 42 Герреро, 2:2 - 78 Батагов

Кривбас (Кривий Ріг): 33. Андрій Кліщук, 7. Андрій Понєдєльнік, 2. Вʼячеслав Рябов, 5. Тимур Стецьков, 55. Іван Дібанго, 8. Джихад Бізімана, 23. Хрвоє Іліч (22. Юрій Вакулко, 84), 21. Денис Кузик (10. Дмитро Хомченовський, 84), 94. Максим Задерака (99. Віктор Блізніченко, 74), 27. Роман Дебелко (6. Клім Приходько, 61), 78. Олег Кожушко (18. Денис Устименко, 83).

Запасні: 30. Володимир Маханьков, 1. Богдан Хома, 45. Володимир Вілівальд, 14. Максим Луньов, 11. Микита Татарков, 97. Жан По, 80. Прінс Аду.

Зоря (Луганськ): 1. Олександр Сапутін, 74. Ігор Снурніцин, 44. Арсеній Батагов, 3. Антон Боль, 70. Ігор Кирюханцев (55. Джордан, 68), 10. Денис Нагнойний, 9. Дмитро Мишньов (19. Владислав Бугай, 59),  20. Вячеслав Чурко, 7. Денис Антюх (22. Петар Мічін, 76), 39. Едуардо Герреро, 11. Даниїл Алефіренко.

Запасні: 36. Антон Жилкін, 94. Олег Данченко, 8. Олексій Хахльов, 4. Жан Клод Азіангбе, 15. Кирило Дришлюк, 17. Ігор Горбач, 78. Венделл.

Попередження: Юрій Вакулко, 84. Джихад Бізімана, 90+1 - Дмитро Мишньов, 28. Арсеній Батагов, 80.

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