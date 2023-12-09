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Айнтрахт розгромив Баварію, Лейпциг переграв Боруссію Дортмунд: результати 14 туру Бундесліги

Результати 14 туру Бундесліги
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Айнтрахт розгромив Баварію, Лейпциг переграв Боруссію Дортмунд: результати 14 туру Бундесліги
#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 14-го туру німецької Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

14 тур, 09 грудня

Айнтрахт - Баварія 5:1 (3:1)

Голи: 1:0 - 12 Мармуш, 2:0 - 31 Діна, 3:0 - 36 Ларссон, 3:1 - 44 Кімміх, 4:1 - 50 Діна, 5:1 - 60 Кнауфф

Вердер - Аугсбург 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 39 Штарк, 2:0 - 65 Дукш

Вольфсбург - Фрайбург 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 74 Грегорич

Гайденгайм - Дармштадт 3:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 42 Шеппнер, 1:1 - 52 Скарке, 1:2 - 60 Мелоні (автогол), 2:2 - 69 Майнка, 3:2 - 71 Майнка

Уніон Берлін - Боруссія М 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 34 Фолланд, 2:0 - 50 Голлербах, 3:0 - 75 Кауфманн, 3:1 - 77 Плеа

Боруссія Дортмунд - РБ Лейпциг 2:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 32 Бенсебаїні (автогол), 1:1 - 45+6 Зюле, 1:2 - 54 Баумгартнер, 1:3 - 90+1 Поульчен, 2:3 - 90+3 Фуллькруг

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