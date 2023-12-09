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Салах забив 200-й гол за Ліверпуль

Салах оформив ювілейний 200-й м'яч за Ліверпуль
Сьогодні 17:39 163 0
Салах забив 200-й гол за Ліверпуль
Фото - Getty Images
#Ліверпуль, #Мохаммед Салах

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль переграв Крістал Пелес у матчі 16-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Один із голів забив нападник Ліверпуля Мохаммед Салах. Це 200-й гол футболіста у 327 матчах за англійський клуб, також в його активі 87 асистів (1 в цьому ж матчі).

Салах - п’ятий футболіст Ліверпуля, який забив за клуб 200 м’ячів. Більше голів за мерсисайдців забили Іан Раш (346), Роджер Хант (285), Гордон Ходжсон (241) та Біллі Лідделл (228).

Раніше стала відома причина зриву трансферу Салаха в Аль-Іттіхад.

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