Салах забив 200-й гол за Ліверпуль

Джерело - Чемпіон.
Ліверпуль переграв Крістал Пелес у матчі 16-го туру англійської Прем'єр-ліги.
Один із голів забив нападник Ліверпуля Мохаммед Салах. Це 200-й гол футболіста у 327 матчах за англійський клуб, також в його активі 87 асистів (1 в цьому ж матчі).
Салах - п’ятий футболіст Ліверпуля, який забив за клуб 200 м’ячів. Більше голів за мерсисайдців забили Іан Раш (346), Роджер Хант (285), Гордон Ходжсон (241) та Біллі Лідделл (228).
2️⃣0️⃣0️⃣goals for the Reds 😍— Liverpool FC (@LFC) December 9, 2023
Simply incredible. Simply @MoSalah. 👑 pic.twitter.com/QaKd3WXEVD
Раніше стала відома причина зриву трансферу Салаха в Аль-Іттіхад.