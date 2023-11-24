Стала відома причина зриву трансфери Салаха в Аль-Іттіхад

Трансфер Салаха у Саудівську Аравію зірвався

Вінгер Мохамед Салах висловлював бажання перейти до Аль-Іттіхаду, проте керівництво Ліверпуля вирішило не відпускати його.

Про це повідомляє Asharq Al-Awsat.

Саудівський клуб планував підписати контракт із Салахом після того, як гравець погодився на переїзд через свого агента.

Проте власники, генеральний директор та головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп наполягали на тому, що футболіст залишиться у клубі, ігноруючи привабливу фінансову пропозицію від саудівських представників.

Нагадаємо, влітку клуб із Саудівської Аравії готовий був заплатити до 200 млн фунтів за досвідченого 31-річного вінгера збірної Єгипту.

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